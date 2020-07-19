الغبار يمتد إلى عسير ويحجب الرؤية على الطرق الدولية

امتدت موجة الغبار التي ضربت منطقة جازان، مؤخرا، إلى منطقة عسير، واجتاح الغبار الكثيف محافظات تهامة عسير فشملت: محايل عسير، وبارق، والمجاردة، ورجال ألمع، والبرك، والقحمه، وتسببت في حجب مدى الرؤية الأفقية على الطرق الدولية.

نظارات واقية

حذر أطباء الأمراض الصدرية من التعرض للغبار لآثاره السلبية على صحتهم، خصوصا مرضى الربو والحساسية، مشددين على ضرورة الابتعاد عن الغبار، واستخدام النظارات الواقية والكمامات للتقليل من آثار الأتربة والغبار التي تمر بها المنطقة عموما.

معالجة الآثار

بدأت بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير عملها لمواجهة موجة الغبار، من خلال خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن عواصف الغبار اليومية والرمال المنقولة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الرياعي أن الخطة تتضمن تكثيف العمل على الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة للعمل اليومي على الطرقات المؤدية للقرى وتوجيه المعدات والآلات باتجاه القرى التي تتضرر بشكل كبير من تراكم الرمال والأتربة، وكذلك تكثيف عمليات التنظيف والكنس وإزالة الأتربة داخل المدينة والعمل على الحد من زحف الرمال بالطرق الرئيسية والفرعية التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

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رياح نشطة

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس رياحا نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق: مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

سحب رعدية

هطلت، أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، بينما نبّهت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان، وتكوّن سحبا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.