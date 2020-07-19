تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري بمدينة أبها، وذلك ضمن جهودها لتنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم رفع نحو 296165 طنا من النفايات، ونحو 74305 أطنان من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في مدينة أبها خلال الشهر الماضي، مبينا أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع 300 ألف طن نفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.