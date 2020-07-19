حصر وتقييم أصول وزارة البيئة في المناطق

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بصدد إجراء حصر وتقييم وترميز الأصول التابعة لها في 13 منطقة، وذلك لرفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة، وفقاً لأفضل المواصفات والمعايير العالمية في البيئة المكتبية المناسبة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تتضمن محفظة الوزارة أكثر من 1800 موقع في مختلف مناطق المملكة.

مجمع إداري

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، مؤخرا اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة على إحدى أراضي «عقارات الدولة» في مدينة الرياض، بهدف تعظيم الفائدة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة.

تشغيل وصيانة

وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» لتوفير الدعم الفني في رفع كفاءة وفعالية إدارة الأصول والمرافق في محفظة الوزارة والتي تتضمن 51 عقداً لتشغيل وصيانة أكثر من 1800 موقع في مختلف مناطق المملكة.

المناطق المستهدفة

الرياض

جازان

نجران

مكة المكرمة

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القصيم

الباحة

الشرقية

الجوف

الحدود الشمالية

عسير

تبوك

المدينة المنورة

حائل