إخماد حريق في أشجار بقرية القفعة

تمكن مدني النماص، أمس، من إخماد حريق وقع بجبال بقرية القفعة شمال النماص. وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص عن حريق في أشجار وأعشاب (بجبال بقرية القفعة - شمال النماص) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وتمت مباشرة الحالة والبدء بعملية المكافحة يدوياً، ونظراً لشدة الرياح التي ساعدت في اتساع مكان الحريق تم الاستعانة بشيول البلدية لفتح ممرات لوصول الآليات وتمت محاصرة الحريق وإخماده.



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