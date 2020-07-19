تعزية الكويت في وفاة ناصر الحمود الجابر الصباح

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لولي العهد في دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح - رحمه الله -.
وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
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