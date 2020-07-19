الشورى يدرس إلغاء الدفعة المقدمة لاستلام القرض المدعوم

يناقش مجلس الشورى، اليوم، (عن بعد) في جلسته العادية الثالثة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/144هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير.

الحصول على التمويل

تطالب لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها المرفوع أمام المجلس للمناقشة، الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت اللجنة ذلك بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل.

السوق العقاري

يطرح المجلس خلال الجلسة تقريرا مماثلا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته. وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه. ورأت اللجنة في تقريرها أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل، مؤكدةً أن الأمر يقتضي مقابل ذلك رصد مدى تأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.

تصنيفات وظيفية

يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وتوصياتها، حيث طالبت اللجنة من بين توصيات تقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.

لجنة الشباب

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي وبمشاركة مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك وعدد من وكلاء الوزارة اجتماعاً (عن بعد). وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/1441 وعدداً من المحاور محل الاستفسار من قبل أعضاء اللجنة حول الجوانب التنظيمية والإدارية، والخطط الاستراتيجية للوزارة. كما استعرض المجتمعون الخدمات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة في القطاع الرياضي والشبابي.

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موضوعات للمداولة والنقاش

- إعادة تقييم سياسات الإصحاح البيئي والسلامة العامة - رفع مستوى جودة ومراقبة المحلات الغذائية والمطاعم

- برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- التوسع في تمويل المشروعات في المناطق الواعدة

- تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية

- رفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية

- إعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية

- مطالبة الهيئة العامة للمنافسة بالحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق