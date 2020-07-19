استعدادات وخطط أمنية وتنظيمية متكاملة لموسم الحج

أكدت قيادات قوات أمن الحج جاهزيتها لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، خلال موسم حج هذا العام 1441، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى توفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحمة والاستقرار والسلامة.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد أمس في مقر مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمكة المكرمة، أن وزارة الداخلية تتطلع بمسؤوليات من خلال مواسم الحج تتمثل في مسؤوليات مرورية وتنظيمية وأمنية.

إجراءات استثنائية

قال نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان في رده على سؤال دوت الخليج عن آلية التنسيق لتسهيل مهمة الإعلاميين في تأدية مهامهم بموسم حج هذا العام، مؤكدا أن هناك ترتيبات وتسهيلات للإعلاميين المعتمدين من وزارة الإعلام وجهاتهم للقيام بمهامهم في هذا الحج الاستثنائي.

وأوضح أن وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والقطاعات المشاركة أكملت استعداداتها لأداء فريضة الحج بأمن وسلامة، لافتا النظر إلى أن حج هذا العام مختلف واستثنائي، ويقام وفق إجراءات استثنائية نتيجة ما يمر به العالم من جائحة كورونا، مبينا أن حج هذا العام سيكون وفق أعداد محدودة ووفق إجراءات وتدابير وقائية، حرصا على سلامة الجميع وتطبيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية.

بروتوكولات صحية

أفاد الطويان بأن جميع القوات أكملت استعداداتها لتطبيق كافة البرتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، حيث سيكون هناك طوق أمني شامل على المشاعر المقدسة، بحيث لن يسمح إطلاقا بالدخول إلى المشاعر المقدسة إلا من لديه تصريح نظامي صادر من الجهات المختصة، ووفق الأعداد المحددة، كما سيكون هناك طوق على الحجاج في مواقعهم بالمشاعر المقدسة، وكذلك على تنقلاتهم حفاظا على سلامتهم والقائمين على خدمتهم.

وأكد أن من يتجاوز ولا يلتزم بالتعليمات ستطبق بحقه العقوبات السابقة، بالإضافة إلى العقوبة التي تم إقرارها هذا العام المتمثلة في غرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة، موضحا أن أعداد الحجاج هذا العام ستكون من 160 جنسية مختلفة من الإخوة المقيمين ومن المواطنين، بحيث تكون نسبة الحجاج من المقيمين 70 % والباقي من المواطنين، مشددا على أنه لا يوجد شيء اسمه حملات ومكاتب للحج، داعيا إلى عدم الانسياق حول من يدعي وجود حملات للحج.

خطط التفويج

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فيما يتعلق بأداء طواف الإضافة والوداع والسعي وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، أكد اللواء الطويان أنه تم الأخذ بالاعتبار كل ما يتعلق بسلامة ضيوف الرحمن، وجرى التنسيق والترتيبات مع وزارة الحج ووزارة الصحة، حيال خطط التفويج التي تشمل توجه حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، ومن ثم مشعر منى وكذلك رمي الجمرات والنفرة لمكة المكرمة.

قرارات إدارية

أبان قائد قوات الجوازات في الحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد أن خطة المديرية العامة للجوازات لموسم حج هذا العام تركز على إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لنقل الحجاج غير النظاميين، من خلال عدة مواقع منتشرة على مداخل مكة المكرمة، تتمثل في مراكز البهيتة والشميسي والتنعيم والكر.

وبين أن العقوبات التي تطبق على المخالفين تتم على عدة مراحل، ففي المرحلة الأول ستكون الغرامة السجن 15 يوما وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة بحكم قضائي، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين وغرامة لا تتجاوز 25 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويمنع من دخول المملكة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ستكون الغرامة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل، ويمنع من دخول المملكة، ويتم نشر العقوبات عبر وسائل الإعلام.

6 مهام

قال مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب: إن قوات أمن الطرق تشارك في الحج بستة مهام، لتحقيق الأمن الشامل والسلامة على الطرق وإنفاذ تعليمات الحج، وتقديم الخدمات الإنسانية ورفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تكثيف الدوريات على كافة الطرق بمكة المكرمة والطرق الرابطة بين مكة المكرمة والطائف وجدة، ومداخل مكة المكرمة، مبينا أن هناك ستة مراكز للضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة «الشميسي، الحديبية، الكر، التنعيم، صبوحة، الكعكية» يتم تفعيلها بشكل كامل لتطبيق كافة تعليمات الحج، لافتا النظر إلى أن هناك مراكز ضبط أمني مؤقتة تشكل طوقا أمنيا على مكة المكرمة، تتولى منع أي من تسول له نفسه أداء فريضة الحج بدون تصريح».

3 مراكز أمنية

أوضح قائد مهام شرطة محافظة الطائف قائد مركز البهيتي الأمني اللواء علي بن سليم العطوي، أن شرطة محافظة الطائف أعدت خطة أمنية منبثقة عن الخطة العامة للحج، مشيرا إلى أن مركز البهيتي الأمني يقع على طريق السيل، وهو مركز موسمي متكامل تتواجد فيه كافة الجهات الأمنية المعنية بالحج، ويتبع لهذا المركز 3 مراكز أمنية.