السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يرأس الاجتماع السادس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي



الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رأس معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، عبر التواصل المرئي الاجتماع السادس للجنة التنفيذية للإسكان التنموي .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة دعم المشروعات الإسكانية وخصوصا الجاهز منها بالخدمات وتحفيز المجتمع المحلي بإنشاء المزيد من الجمعيات المتخصصة في مجال الإسكان.

كما جرى بحث العمل على حث وتحفيز رجال الأعمال على دعم المشروعات الإسكانية الموجهه للفئة الهشة والمحتاجة ودعم واستثمار الفرق التطوعية في تنمية وتأهيل الأسر التي تم تسكينها ودراسة محفزات تشجع رجال الأعمال وأصحاب المخططات على رفع مقدار النسبة المقتطعة من مخططاتهم لصالح وزارة الإسكان التنموي.

وأكد وكيل إمارة الرياض دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج الإسكان التنموي في المنطقة ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه المباشرة لها، مبيناً تطور وتحقيق نتائج عمل إيجابية للجنة التنفيذية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على إستراتيجية موحدة.

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22:19ت م

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