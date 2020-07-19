

ظهران الجنوب 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة طريب جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 3 أطنان من الخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، والمخزنة داخل مقر سكن عمالة مخالفة، حيث طبقت الإجراءات النظامية بحقهم .

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.

// انتهى //

22:03ت م

0229





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية محافظة طريب تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.