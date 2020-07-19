السعودية اليوم / أمطار على مركز خاط بمحافظة المجاردة



محايل 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

هطلت أمس أمطار غزيرة على مركز خاط التابع لمحافظة المجارده ، شملت معظم أرجاء المركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلهاالله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:01ت م

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