السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 565 جولة تفتيشية ورقابية بمركز الشقيق خلال الشهر الماضي



الشقيق 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال الشهر الماضي 565 جولة تفتيشية ورقابية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار

‬ وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية، مفيداً أن تلك الجولات شملت زيارة ١٣٠ محلاً تجارياَ رصدت من خلالها ٥٦ مخالفة وأغلقت ٧ محال، حيث طبقت اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين.

ودعا رئيس البلدية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

// انتهى //

22:01ت م

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الشقيق 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال الشهر الماضي 565 جولة تفتيشية ورقابية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.‬ وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية، مفيداً أن تلك الجولات شملت زيارة ١٣٠ محلاً تجارياَ رصدت من خلالها ٥٦ مخالفة وأغلقت ٧ محال، حيث طبقت اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين.ودعا رئيس البلدية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //22:01ت م0224

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