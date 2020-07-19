السعودية اليوم / تونس تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت تونس 26 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية باكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 769 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 1097 متعافيا.

وتحدث البيان عن استقرار في أعداد الوفيات عند 50 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.

// انتهى //

22:00ت م

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تونس 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت تونس 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 24 إصابة وافدة وإصابتان محليتان ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1374 إصابة مؤكدة.وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية باكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 769 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 1097 متعافيا.وتحدث البيان عن استقرار في أعداد الوفيات عند 50 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.// انتهى //22:00ت م0221

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