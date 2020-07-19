السعودية اليوم / المغرب تسجل 221 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 221 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم :إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14921 بعد تعافي 301 من المصابين.

// انتهى //

22:00ت م

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الرباط 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 17236، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 273 بعد الإعلان عن أربع وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 31.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم :إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14921 بعد تعافي 301 من المصابين.// انتهى //22:00ت م0220

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