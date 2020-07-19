السعودية اليوم / 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر حالات وفاة في الجزائر



الجزائر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت الجزائر 535 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم أن اللجنة سجلت عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1096 حالةً.

وأكد تماثل 307 حالات للشفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16051.

// انتهى //

21:59ت م

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الجزائر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت الجزائر 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 23084 حالةً.وأضاف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم أن اللجنة سجلت عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1096 حالةً.وأكد تماثل 307 حالات للشفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16051.// انتهى //21:59ت م0219

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