السعودية اليوم / رئيس بلدية محافظة طريف يتفقد المسلخ البلدي بالمحافظة تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك



طريف 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان اليوم، المسلخ البلدي بالمحافظة للاطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس

وشدد الضبعان على العاملين بالمسلخ البلدي بتكثيف الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة، مؤكداً بأن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن البداية لا تتهاون مع كل من يتساهل في هذا الشأن.

داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوي عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملحوظات التي سيتعامل معها فورا.

// انتهى //

21:55ت م

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طريف 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان اليوم، المسلخ البلدي بالمحافظة للاطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا وشدد الضبعان على العاملين بالمسلخ البلدي بتكثيف الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة، مؤكداً بأن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن البداية لا تتهاون مع كل من يتساهل في هذا الشأن.داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوي عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملحوظات التي سيتعامل معها فورا.// انتهى //21:55ت م0218

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