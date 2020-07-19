السعودية اليوم / بلدية لينة تعزز الرقابة على المنشآت الغذائية وتؤهل المسطحات الخضراء



رفحاء 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

كثفت بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة صحة البيئة اليوم جولاتها الرقابية والتفتيشة على المنشآت الغذائية ، للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المحال التجارية.

و بالتزامن مع ذلك تواصل إدارة الخدمات‬ متمثلة في قسمي الزراعة والنظافة صيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطية ونظافة الشوارع ومعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري لتحسين المنظر العام.

// انتهى //

21:54ت م

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