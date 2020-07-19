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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عراقي يصل الرياض لبحث سبل تعزيز التواصل الاستراتيجي بين البلدين والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
وصل إلى الرياض اليوم وفد عراقي برئاسة علي عبد الأمير علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط ، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز آفاق التواصل الاستراتيجي بين البلدين.
وتأتي الزيارة الوفد العراقي ، في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الهادفة إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.
ويضم الوفد العراقي - الذي وصل الرياض قبل يوم واحد من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الى السعودية يوم غد - وزراء التخطيط والصحة والكهرباء والزراعة والشباب والرياضة.
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