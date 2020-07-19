دليل متكامل للمصابين والمخالطين والمشتبه في إصابتهم بـ كورونا

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الصحة ملفًا تم إعداده خصيصًا للمصابين والمخالطين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر: إن الملف هو دليل متكامل لكل ما يحتاجه المصاب لتجاوز المرحلة بالتعافي، داعيةً إلى إرساله لمن يعرف.

وضمن ما جاء في الملف، ماذا تحتاج أن تعرف عند الإصابة بكورونا؟ وبعض المعلومات المهمة التي من بينها أن 80% من الأشخاص الذين يصابون بكوفيد 19 أعراضهم بسيطة أو بدون أعراض ويمكن تعافيهم بالمنزل دون الحاجة للذهاب للمستشفى.

العزل المنزلي والحالات الواجب عزلها:

كما عرفت الصحة العزل المنزلي، وقالت: إنه فصل الشخص المؤكد إصابته بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 أو المشتبه بإصابتهم عمن حولهم في المنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض.

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وأيضًا، الحالات التي تستدعي العزل المنزلي، وهم كالتالي:

من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى.

الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل

المخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة وفي انتظار نتائج العينات.

ويمكن الاطلاع على الملف بالكامل عبر الرابط التالي هنا.

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