5 طرق للتأكد من وثيقة التأمين قبل شرائها

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على أهمية التأكد من استخدام القنوات الرسمية المرخصة من قبل المؤسسة لشراء وثيقة التأمين.

قنوات رسمية:

وقالت ساما، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إن القنوات الرسمية المرخصة هي فروع ونقاط البيع لشركات التأمين، وأيضًا الموقع الإلكتروني لوسطاء التأمين، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لشركات التأمين.

وضمن القنوات الشرعية أيضًا، وكلاء التأمين، وأيضًا وسطاء التأمين.

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خصم جديد ضمن حملة أمِّن تسلم:

وفي وقت سابق ثمّنت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم ضمن إطار حملة “أمّن تسلم” لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد “ضد الغير” بمقدار (10%)، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار (15%)، وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال 60 يومًا ابتداءً من تاريخ 09/ 07/ 2020م حتى تاريخ 06/ 09/ 2020م.

وتأتي هذه المبادرة؛ تشجيعًا للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات، وتماشيًا مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار “ #أمّن_تسلم ”، بمشاركة الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، وبالتعاون مع شركات التأمين.

ويمنح الحسم الجديد إضافةً إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد؛ وهما حسم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى (50%) في حال التأمين الإلزامي، وإلى (60%) في حال التأمين الشامل، وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة (10%).

وتتميز هذه الفترة، بتوفير فرصة للمؤمن لهم بالحصول على ثلاثة حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم، إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى (80%). وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على التغطية التأمينية لمواجهة المخاطر، وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الاجتماعي.

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