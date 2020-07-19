غبار وأمطار غدًا والأحساء تسجل أعلى حرارة بـ48 درجة

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

طقس غير مستقر جدًّا:

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي الممتد من الليث إلى جازان.

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كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومنطقة نجران، كذلك على مرتفعات عسير وجازان الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

درجات الحرارة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا بحسب الأرصاد، فتسجل مدينة الأحساء أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 21 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في السعودية.

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