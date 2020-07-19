- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الزعاق: الخميس يوم عرفة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الزعاق: الخميس يوم عرفة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو
هلال ذي الحجة سيولد بعد مغيب شمس الاثنين 29 ذو القعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الباحث في الفلك خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يومًا، وبحول الله يوم الأربعاء 22 يوليو سيكون غرة شهر ذي الحجة.
وتابع الزعاق، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن هلال ذي الحجة سيولد بعد مغيب شمس يوم الاثنين 29 ذو القعدة الساعة 8:33م، وحينئذ لا وجود للهلال البتة في ذلك اليوم، وعليه يكون يوم عرفة الخميس، وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.
صلاة عيد الأضحى:
ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.
تهيئة جميع الجوامع والمساجد الإضافية:
جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدًا فيه على تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: الخميس يوم عرفة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.