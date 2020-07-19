السعودية تزف خبرًا سارًا وغير متوقع لشعبها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 يوليو 2020 09:16 مساءً - زفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، خبرًا سارًا وغير متوقع لشعبها، بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاء هذا بعدما كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تراجع الحالات الحرجة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، في وقت كان يشهد تسجيل إصابات عديدة.

وذكر أن نسبة التراجع بلغت 2.5%، مؤكداً أن المؤشر يميل للتراجع خلال الأسابيع الأخيرة منذ منتصف يونيو الماضي.

وقال متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بآخر مستجدات كورونا، أن التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا جعل مؤشر كورونا في المملكة مستقر.

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وأضاف، أن الدعم اللامحدود للقطاع الصحي، أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 2504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 250920 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 3517 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 197735 حالة، بينما تمَّ تسجيل 39 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2486 حالة.