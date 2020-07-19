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سجلت اليونان 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4.007 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 194 حالةً.
وبينت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم (الأحد)، أن من بين إجمالي الإصابات 1.106 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2048 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 09:56 PM
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 4.007لا وفيات.. اليونان تسجل 24 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت اليونان 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4.007 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 194 حالةً.
وبينت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم (الأحد)، أن من بين إجمالي الإصابات 1.106 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2048 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.
، لا وفيات.. اليونان تسجل 24 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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