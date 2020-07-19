محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 726 إصابة جديدة بالفيروس ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة. 19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 09:52 PM Advertisements تسجيل 726 إصابة جديدة بالفيروس عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300 عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300 ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة. الكلمات المفتاحية ، عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300 ،

المصدر : الخليج 365

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