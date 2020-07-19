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أُصيب 13 شخصًا اليوم الأحد في إطلاق نار كثيف خلال تجمُّع في منطقة بيوريا بولاية إيلينوي الأمريكية.
وبيّنت المتحدثة باسم شرطة منطقة بيوريا إميدوتسون أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل، واستهدف تجمعًا بمنطقة ريفرفرونت في وقت مبكر اليوم.
وأضافت "دوتسون" بأن اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة، في حالة خطيرة بسبب إصابات مباشرة في الرقبة والظهر.
وأوضحت أن مطلق النار لا يزال طليقًا، وأن الشرطة تُجري عمليات بحث واسعة لاعتقاله.
إطلاق نار كثيف يخلف 13 مصابًا في ولاية إيلينوي الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-19
أُصيب 13 شخصًا اليوم الأحد في إطلاق نار كثيف خلال تجمُّع في منطقة بيوريا بولاية إيلينوي الأمريكية.
وبيّنت المتحدثة باسم شرطة منطقة بيوريا إميدوتسون أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل، واستهدف تجمعًا بمنطقة ريفرفرونت في وقت مبكر اليوم.
وأضافت "دوتسون" بأن اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة، في حالة خطيرة بسبب إصابات مباشرة في الرقبة والظهر.
وأوضحت أن مطلق النار لا يزال طليقًا، وأن الشرطة تُجري عمليات بحث واسعة لاعتقاله.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:43 PM
الشرطة لا تزال تبحث عن الجاني
أُصيب 13 شخصًا اليوم الأحد في إطلاق نار كثيف خلال تجمُّع في منطقة بيوريا بولاية إيلينوي الأمريكية.
وبيّنت المتحدثة باسم شرطة منطقة بيوريا إميدوتسون أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل، واستهدف تجمعًا بمنطقة ريفرفرونت في وقت مبكر اليوم.
وأضافت "دوتسون" بأن اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة، في حالة خطيرة بسبب إصابات مباشرة في الرقبة والظهر.
وأوضحت أن مطلق النار لا يزال طليقًا، وأن الشرطة تُجري عمليات بحث واسعة لاعتقاله.
، إطلاق نار كثيف يخلف 13 مصابًا في ولاية إيلينوي الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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