، العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن .. محاكمة "نتنياهو" بتهمة الرشوة في يناير ،

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تبدأ جدياً في يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع، إذ قررت المحكمة اليوم (الأحد) أن يجري الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.
وبينت المحكمة أن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقاً لـ"رويترز".
وطلب محامو "نتنياهو" مزيدًا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق، معتبرين أن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.
ووجهت اتهامات لـ"نتنياهو" (70 عامًا) في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
وإدانة "نتنياهو" بقبول رشوة قد تؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن .. محاكمة "نتنياهو" بتهمة الرشوة في ينايرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-19
تبدأ جدياً في يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع، إذ قررت المحكمة اليوم (الأحد) أن يجري الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.
وبينت المحكمة أن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقاً لـ"رويترز".
وطلب محامو "نتنياهو" مزيدًا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق، معتبرين أن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.
ووجهت اتهامات لـ"نتنياهو" (70 عامًا) في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
وإدانة "نتنياهو" بقبول رشوة قد تؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:55 PM
عقد الجلسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء
تبدأ جدياً في يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع، إذ قررت المحكمة اليوم (الأحد) أن يجري الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.
وبينت المحكمة أن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقاً لـ"رويترز".
وطلب محامو "نتنياهو" مزيدًا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق، معتبرين أن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.
ووجهت اتهامات لـ"نتنياهو" (70 عامًا) في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
وإدانة "نتنياهو" بقبول رشوة قد تؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
، العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن .. محاكمة "نتنياهو" بتهمة الرشوة في يناير ،
المصدر : الخليج 365
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