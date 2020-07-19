شكرا لمتابعة خبر عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة قبل فرض غرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت المديرية العامة للجوازات عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد، قبل فرض غرامة تأخير لتجديد هوية مقيم.
ويأتي ذلك ردا على سؤال مغرد قال فيه:" تم تسديد رسوم تجديد الإقامة، يظهر لدى " المبلغ لا يكفي "، ليرد حساب " أبشر أعمال "، قائلا:" عزيزي العميل، هل لدى المقيم تابعين أو مرافقين؟ ".
وقال المغرد:" أنا مسدد 650 ويطلب مني سداد غرامه 1000 ريال علماً أن الإقامة انتهت أثناء التمديد 3 شهور "، ورد حساب " الجوازات " على موقع " تويتر "، قائلا إن الغرامة تُطبق بعد ثلاث أيام من تاريخ انتهاء هوية مقيم.
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