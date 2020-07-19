شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العلياني: لم أسجل صوتي لأدخل سوق المعلقين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج " معالي المواطن " إنه لم يسجل صوته لدخول سوق المعلقين ". قال الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج " معالي المواطن " إنه لم يسجل صوته لدخول سوق المعلقين ". وأضاف العلياني خلال برنامجه اليوم الأحد، قائلا:" أسجل صوتي عشان أوصل إحساسي وما ودي أدخل على سوق المعلقين الصوتيين ". وأوضح العلياني:" هم نجوم في أدائهم الصوتي ولم أجرب ولا أعتقد أن عندي هذه الرغبة الخاصة بالتعليق الصوتي ولكن اكتب النص بنفسي وارتبه علي مشاهد معينة لتوصيل إحساسي للناس " .

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