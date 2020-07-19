شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مخالفين للإجراءات الاحترازية وإحالتهم لوزارة الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية جولاتها على مخالفي الإجراءات الإحترازية وأبرزها عدم لبس الكمامة في المؤسسات الصحية، حيث تم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى وزارة الداخلية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الإتصال على الرقم 937.

وكانت وزارة الصحة سجلت 2504 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 250.920 ألفا، مقابل شفاء 3.517 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 197.735 حالة، وتوفى 39 حالة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 2.486 حالة.