شكرا لمتابعة خبر عن مباشرة بلاغًا عن تصاعد الأدخنة في النماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):باشرت فرق التفتيش البيئي بمنطقة عسير، بلاغًا أحد المواطنين عن وجود بعض الأدخنة في محافظة النماص؛ للتأكد من البلاغ.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام العام للبيئة.
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