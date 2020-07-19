شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. زوجة طارق الحبيب توضح حقيقة تطبيقه لما يقوله في بيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت زوجة الدكتور طارق الحبيب، اليوم الأحد، حقيقة تطبيقه لما يقوله في بيته.
وقالت الزوجة في برنامج " زوايا الزير ": المجتمع يظلم الشخص الذي يتكلم ويقولون أنه ليس صادق، أنا أرجع له في كل شئ في حياته وهو يوجهني واستفادت منه كثيرا.
وأضافت : انا ماطلعت من بيتي لأني خايفة عليه من الوباء والله خير حافظا، العيال كل مايكبروا يقولوا والله مانوفي حقه، وهو يوجهم لمصلحتهم دائما.
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