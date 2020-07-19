شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. زوجة طارق الحبيب توضح حقيقة تطبيقه لما يقوله في بيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت زوجة الدكتور طارق الحبيب، اليوم الأحد، حقيقة تطبيقه لما يقوله في بيته.

وقالت الزوجة في برنامج " زوايا الزير ": المجتمع يظلم الشخص الذي يتكلم ويقولون أنه ليس صادق، أنا أرجع له في كل شئ في حياته وهو يوجهني واستفادت منه كثيرا.

وأضافت : انا ماطلعت من بيتي لأني خايفة عليه من الوباء والله خير حافظا، العيال كل مايكبروا يقولوا والله مانوفي حقه، وهو يوجهم لمصلحتهم دائما.