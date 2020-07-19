تلاوة مؤثرة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة المغرب في المسجد الحرام «فيديو»

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): رصد مقطع فيديو تلاوة مؤثرة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام. رصد مقطع فيديو تلاوة مؤثرة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام. ولامست تلاوة الشيخ ياسر الدوسري، الذي تولى إمامة صلاة المغرب اليوم الأحد قلوب الكثير من محبيه. وتصدر وسم الشيخ ياسر الدوسري بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، بتداول مقطع تلاوته لآيات من سورة الفرقان، بقول الله تعالى:" وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ".

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