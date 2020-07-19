شكرا لمتابعة خبر عن الطائف تسجل انخفاضًا في الحالات النشطة للمصابين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أعلنت وزارة الصجة عن تسجيل "الطائف" انخفاضاً في الحالات النشطة للمُصابين بفيروس أعلنت وزارة الصجة عن تسجيل "الطائف" انخفاضاً في الحالات النشطة للمُصابين بفيروس كورونا وجاء ذلك بعد استمرار ارتفاع المُتعافين، حيث بلغت الحالات النشطة ممن يتلقون الرعاية الطبية 1655 حالة. في حين سجلت المحافظة ست وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتوفين بسبب الفيروس 71 وفاة. وبلغ إجمالي حالات التعافي 6814 حالة، بعد تسجيل المحافظة لـ195 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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