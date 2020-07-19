وزير التعليم: صيانة وإصلاح المباني المدرسية وتشغيل أجهزة التبريد والتدفئة

قبل بداية العام الدراسي الجديد...
وجه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية.
وطالب الوزير، بحسب ما أعلنه عبر حسابه بـ «تويتر»، باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس.
يُشار إلى أن وزير التعليم قد وجه في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبيَّن أن الإيقاف يشمل عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية وعقود نظافة المباني المدرسية وعقود صيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التكييف والتدفئة في المباني المدرسية، مشيرًا إلى أنه سيتم استئناف العمل في عقود الصيانة حين صدور التعليمات المنظمة لذلك.
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