«جامعة حفر الباطن»: تحديث درجة اختبارات قياس للمتقدمين للقبول واحتساب الأعلى

وجّه رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني بتحديث درجة اختبارات المركز الوطني للقياس للمتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد العنزي أن توجيه رئيس الجامعة يأتي تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا وتسهيلًا على الطلاب والطالبات المتقدمين من أجل الحصول على قبول يتوافق مع أعلى درجات حصلوا عليها في اختبارات مركز قياس.

وأشار، إلى أنه وفق شروط وآلية القبول والتسجيل المعلنة مسبقًا، كانت الدرجة المعتمدة للطالب هي الظاهرة له عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ولا يمكن التعديل عليها، قبل أن يصدر توجيه رئيس الجامعة لعمادة القبول والتسجيل بتحديث درجات المتقدمين؛ حيث يتم احتساب الدرجة الأعلى للمتقدم.

Advertisements

يُشار إلى أن الجامعة أغلقت بوابة القبول الإلكتروني مساء أمس السبت، ومن المنتظر أن تُعلن على الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات يوم غدٍ الاثنين.

اقرأ أيضًا:

«وحدة السعادة» بجامعة حفر الباطن.. و«آل ناجي» يوضح

جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة للرجال