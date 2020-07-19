أكدت على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي بجميع المناطق..
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تراجع الحالات الحرجة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 2.5%، مؤكداً أن المؤشر يميل للتراجع خلال الأسابيع الأخيرة منذ منتصف يونيو الماضي.
وقال متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بآخر مستجدات كورونا، أن التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا جعل مؤشر كورونا في المملكة مستقر.
وأضاف، أن الدعم اللامحدود للقطاع الصحي، أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.
كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 2504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 250920 حالة.
وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 3517 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 197735 حالة، بينما تمَّ تسجيل 39 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2486 حالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تُعلن تراجع الحالات الحرجة بكورونا في المملكة.. وإشادة بالتزام المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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