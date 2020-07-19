السعودية اليوم / بلدي شرورة يستعرض مسارات خطته الإستراتيجية



نجران 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة شرورة اليوم، اجتماعه الاعتيادي الـ57، بحضور رئيس المجلس عبدالله مشامد، وجميع الأعضاء، استعرضت خلاله مسارات الخطة الإستراتيجية لأعمال المجلس، وعرض مانفذ خلال الفترة الماضية من الخطة رغبةً منه في استكمال بقية مساراتها.

وأقر المجلس العمل في عدد من حدائق الأحياء السكنية، وإعادة تأهيل أرصفة عدد من الشوارع، وإنشاء مجسمات ترحيبية في مداخل المحافظة.

وأكد مشامد حرص المجلس على تنفيذ أعماله الميدانية والرقابية لاستكمال ما تبقى من الخطة التي ترسم ملامح العمل البلدي بالمحافظة، مؤكدا أهمية إنجاز أعمال اللجان الداخلية للمجلس بما يحقق المصلحة العامة.

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20:52ت م

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