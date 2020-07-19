

عرعر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

أغلقت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم أربعة محال تجارية لا تحتوي على تراخيصها اللازمة لمزاولة نشاطها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالبروتوكلات الوقائية والصحية.

وأكدت أمانة الشمالية استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أية مخالفات تُضبط، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية لأصحاب تلك المحال، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أية مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940 .

// انتهى //

19:59ت م

0190





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية شرق عرعر تغلق أربعة محالّ تجارية لا تحتوي على تراخيص مزاولة نشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.