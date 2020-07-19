السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل وسمو نائبه يهنآن خريجي الدفعة الـ17 بجامعة القصيم



بريده 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, لخريجي الدفعة الـ17 في جامعة القصيم تخرجهم, عاداً هذا اليوم يوماً تاريخياً في حياة كل من ينهي تعليمة الجامعي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم برعاية سمو أمير منطقة القصيم -عن بعد-, بمشاركة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود, وعمداء الكليات بالمنطقة وأعضاء هيئة التدريس.

وأعرب سموه عن سعادته لمشاركته الخريجين فرحتهم تخرجهم من هذه الجامعة التي أضحت منارة من منارات العلم في الوطن ولها حضورها المميز في الأنشطة كافة, منوها بما يلقاه التعليم في هذه البلاد المباركة من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , حامداً الله سبحانه وتعالى أن هيأ قيادة جعلت التعليم من أولوياتها من خلال ما يتم الإنفاق عليه بسخاء وجعله قريب من الجميع عبر إنشاء الجامعات والكليات في أنحاء الوطن.

واختتم سموه تصريحه بالشكر لمعالي رئيس جامعة القصيم، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس كافة من خلال الجهود المبذولة التي قدمت خلال الفترة الماضية والمشتملة على إقامة 137 عيادة افتراضية ومناقشة -عن بعد- 152 رسالة ماجستير و20 رسالة دكتوراه التي تعد بكل المقاييس انجازاً علمياً مشرفاً , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الخريجين والخريجات في حياتهم العملية للمساهمة في بناء هذه البلاد المباركة.

من جانبه هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, خريجي الدفعة الـ17 في جامعة القصيم بمناسبة تخرجهم, معرباً عن سعادته لمشاركته فرحتهم في ظل هذه الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم أجمع، الذي ـ بفضل من الله ـ لم يثن عن مواصلة رحلة الإنجاز والتحدي، والإقبال على الحياة بروح المنافسة لخدمة الوطن الحبيب.

وأشار سموه إلى أن التعليم في البلاد الطيبة حظي باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ كأحد الركائز الرئيسية في بناء المستقب وتعزيز الهوية وتحقيق مضامين رؤيتة المملكة، مبيناً أن جامعة القصيم أسهمت ـ بفضل الله ـ ثم بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة في العديد من الإنجازات في البحث العلمي وخدمة المجتمع، وبقي الدور على الخريجين من طلاب وطالبات لمواصلة تحقيق تطلعات هذه البلاد المباركة لما فيه خير الدين وصلاح المجتمع، والعمل بروح الحب والإخلاص والتفاني.

وعبر الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس جامعة القصيم وأعضاء هيئة التدريس ولجميع العاملين في الجامعة على ما قدموه من جهود استثنائية خلال العام الدراسي ، سائلاً الله عز وجل التوفيق والهدى، وأن يحفظ بلادنا الغالية من كل سوء ومكروه.

// انتهى //

18:24ت م

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