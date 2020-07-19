شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تبادل القصف بين قوات الجيش والانتقالي في أبين والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 صورة أرشيفية Advertisements كشفت مصادر محلية عن تجدد الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وعناصر الجيش في محافظة أبين.

وأوضحت المصادر عن تبادل القصف بين الجانبين باستخدام الأسلحة الثقيلة شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين. وأضافت بأن أصوات الاشتباكات يسمع في المدن القريبة من جبهتي الشيخ سالم شرق زنجبار .

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