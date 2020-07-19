شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالمملكة.. حديقة للافندر في عسير والان نبدء بالتفاصيل
وتنمو اللافندر في منطقة عسير بكثرة وتسمى نبتة الضُرم محلياً، وتمثل النبتة أهمية طبية واقتصادية وعطرية وجمالية.
وأوضح رئيس بلدية البشائر المهندس خالد بن مغدي الوادعي أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الاستفادة من المقومات الطبيعية المحلية، إضافة إلى دعم التنمية السياحية البيئية لمنطقة عسير وفق الميزة النسبية، وتفعيل التكامل المجتمعي الحكومي واقعياً وترجمته في مبادرة تنموية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق متطلبات التحول الوطني ورؤية 2030 في التنمية السياحية وجودة الحياة.
وأضاف أن المبادرة تضمنت مقترحاً للجدولة الزمنية وأدواراً للجهات المشاركة، وسيُعلن عن جاهزية الحديقة وإتاحة الأدوار خلال المدة القادمة.
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