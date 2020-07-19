شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يبدأون اليوم إجراءات العزل المنزلي لمدة 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

بدأ اليوم ، الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية،و وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج ، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام.

وقالت وزارة الحج عبر "تويتر" : نسأل الله أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بسلامٍ آمنين، وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكورًا.