شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يبدأون اليوم إجراءات العزل المنزلي لمدة 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل
بدأ اليوم ، الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية،و وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج ، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام.
وقالت وزارة الحج عبر "تويتر" : نسأل الله أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بسلامٍ آمنين، وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكورًا.
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