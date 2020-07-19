مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/7/19 07:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت مصادر أمنية، الأحد، مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا.
ومنذ أيام، قتل 10 جنود في هجومين منفصلين شمال شرق نيجيريا إثر استهدف قافلة عسكرية في قرية كومولا الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.
وقبل أسابيع، قُتل 35 جندياً نيجيريا في المنطقة نفسها وفُقد أثر 30 آخرين.
ويؤكد الجيش النيجيري أن شمال شرق البلاد لم يعد تحت وطأة العنف، لكن على الرغم من ذلك، قُتل العشرات بل المئات من الجنود في السنوات الماضية في هجمات مشابهة شنّها تنظيم داعش في غرب إفريقيا.
وينشط التنظيم المنشقّ عن جماعة بوكو حرام بشكل كبير منذ إنشائه في أغسطس/آب 2016 ويشنّ بانتظام هجمات ضدّ قوات الأمن والجيش وموظفي المنظّمات غير الحكومية المحليّة والدولية.
وقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 نتيجة العنف في المنطقة، ونزح أكثر من مليونين.
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