بدء العزل المنزلي 7 أيام لمن انطبقت عليهم شروط الحج

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم اعتبارًا من اليوم بدء فترة العزل المنزلي، والتي تصل مدتها 7 أيام لمن انطبقت عليهم الشروط الصحية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقالت الوزارة إنه وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، بدأ اليوم الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، نسأل الله أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بسلامٍ آمنين، وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.

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