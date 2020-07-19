استشاري لـ” المواطن”: لهذا السبب يضع الأطفال نظارات طول النظر

2020-07-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نلاحظ كثيرًا أن معظم الأطفال الصغار يرتدون نظارات طول النظر، وفي أعمار مبكرة من حياتهم، وهذه تختلف تمامًا عن تلك التي يرتديها الأطفال الذين يعانون من قصر النظر، إذ تكون عدساتها أكثر سمكًا، فما أسباب حدوث طول النظر عند الأطفال، وعلاجه ؟

عدم القدرة على الرؤية

يقول استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أحمد هوساوي لـ” متابعات الخليج 365 “: طول النظر أو مد البصر هو حالة مرضية مرتبطة بالعين يستطيع فيها الشخص رؤية الأشياء البعيدة بوضوح بينما تكون الأشياء القريبة مشوشة، وهذه الحالة قد تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء وتتطلب ارتداء النظارات لتصحيح النظر، وهي عكس قصر النظر الذي يرى فيه الشخص الأشياء القريبة واضحة والأشياء البعيدة مشوشة، وهذه الحالات المرضية تشير إلى مشاكل في قرنية العين وفي انكسار الضوء.

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تكور عدسة العين

ولفت إلى أن طول النظر ينتج إما نتيجة عدم تكور عدسة العين بطريقة كافية لرؤية الأشياء القريبة واضحة أو قصر في طول كرة العين، وفي كلتا الحالتين يصبح الطفل غير قادر على رؤية الأشياء القريبة بوضوح إلا بزيادة قوة العين وهو ما يسبب إجهاد العين.

علاج طول النظر

وعن العلاج يقول الدكتور هوساوي: يستخدم طبيب العيون عدة طرق لمعالجة طول النظر لدى الأطفال، ومنها النظارات الطبية إذ يوجد عدد كبير من عدسات النظارات يتم تحديدها من خلال طبيب العيون وحسب درجة طول النظر لدى الطفل، وهناك عدسة ثنائية البؤرة وثلاثية البؤر وغيرهم من الأنواع التي تعالج طول النظر، كما توجد العدسات اللاصقة

ومنها العدسات الصلبة، اللينة والممتدة وغيرهم والطبيب سيشرح مميزات وعيوب كل عدسة لاختيار العدسة المناسبة، ولكن بشكل عام الأفضل للأطفال النظارة إذ يمكن التحكم فيها وعدم الحاجة إلى محاليل كما هو الحال في العدسات.

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