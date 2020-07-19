، زيدان.. تحت مجهر يوفنتوس في حال مغادرة ريال مدريد ،

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جددت إدارة يوفنتوس اهتمامها بالفرنسي زين الدين زيدان، من أجل توليه منصب المدير الفني للفريق، في حال قراره بالرحيل عن صفوف النادي الملكي كما حدث من قبل.
وفتح زيدان الباب أمام رحيله عن تدريب الريال في المستقبل القريب، عندما صرح بأنه يملك عقداً مع النادي لمدة عامين إضافيين، لكنه لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.
وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأحد، إلى أن مسؤولي اليوفي لديهم اقتناع كبير بأن زيدان قد يدرب الفريق مستقبلاً؛ حيث إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع النادي بحكم لعبه سابقاً في صفوفه.
يذكر أن زيدان كان قريباً من خلافة ماسيمليانو أليجري في قيادة السيدة العجوز، لكنه قرر العودة إلى الريال بعد قرار فلورنتينو بيريز بإقالة سانتياجو سولاري وتعيينه.
زيدان.. تحت مجهر يوفنتوس في حال مغادرة ريال مدريدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-19
جددت إدارة يوفنتوس اهتمامها بالفرنسي زين الدين زيدان، من أجل توليه منصب المدير الفني للفريق، في حال قراره بالرحيل عن صفوف النادي الملكي كما حدث من قبل.
وفتح زيدان الباب أمام رحيله عن تدريب الريال في المستقبل القريب، عندما صرح بأنه يملك عقداً مع النادي لمدة عامين إضافيين، لكنه لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.
وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأحد، إلى أن مسؤولي اليوفي لديهم اقتناع كبير بأن زيدان قد يدرب الفريق مستقبلاً؛ حيث إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع النادي بحكم لعبه سابقاً في صفوفه.
يذكر أن زيدان كان قريباً من خلافة ماسيمليانو أليجري في قيادة السيدة العجوز، لكنه قرر العودة إلى الريال بعد قرار فلورنتينو بيريز بإقالة سانتياجو سولاري وتعيينه.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
07:24 PM
بعد تحقيقة لقب الدوري الإسباني زاد الشغف
جددت إدارة يوفنتوس اهتمامها بالفرنسي زين الدين زيدان، من أجل توليه منصب المدير الفني للفريق، في حال قراره بالرحيل عن صفوف النادي الملكي كما حدث من قبل.
وفتح زيدان الباب أمام رحيله عن تدريب الريال في المستقبل القريب، عندما صرح بأنه يملك عقداً مع النادي لمدة عامين إضافيين، لكنه لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.
وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأحد، إلى أن مسؤولي اليوفي لديهم اقتناع كبير بأن زيدان قد يدرب الفريق مستقبلاً؛ حيث إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع النادي بحكم لعبه سابقاً في صفوفه.
يذكر أن زيدان كان قريباً من خلافة ماسيمليانو أليجري في قيادة السيدة العجوز، لكنه قرر العودة إلى الريال بعد قرار فلورنتينو بيريز بإقالة سانتياجو سولاري وتعيينه.
، زيدان.. تحت مجهر يوفنتوس في حال مغادرة ريال مدريد ،
المصدر : الخليج 365
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