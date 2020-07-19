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"كورونا" يصيب وزير الخارجية النيجيري

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محمد بن مسعود - الدمام - "أونياما" عُزل في منشأة طبية

كشف وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، اليوم الأحد، عن أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس المستجد، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.

وبين "أونياما" في تغريدة على "تويتر" أنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق، وجاءت نتيجتها إيجابية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه عُزل في منشأة طبية.

فيروس كورونا الجديد

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 07:48 PM

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"أونياما" عُزل في منشأة طبية

"كورونا" يصيب وزير الخارجية النيجيري
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشف وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، اليوم الأحد، عن أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.

وبين "أونياما" في تغريدة على "تويتر" أنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق، وجاءت نتيجتها إيجابية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه عُزل في منشأة طبية.

الكلمات المفتاحية

، "كورونا" يصيب وزير الخارجية النيجيري ،
المصدر : الخليج 365

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