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سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.
وأفادت سلطات الولاية بتسجيل 89 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المائة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 07:49 PM
تسجيل 89 حالة وفاة جديدة"كورونا" يستمر في ضرب فلوريدا.. 12 ألف إصابة خلال يوم
سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.
وأفادت سلطات الولاية بتسجيل 89 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المائة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لـ"رويترز".
، "كورونا" يستمر في ضرب فلوريدا.. 12 ألف إصابة خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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