القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم والباحة الأقل

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): سجلت القيصومة أعلى درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث بلغت درجة الحرارة 49 درجة مئوية، وجاءت الدمام في المركز التاني ب47 درجة مئوية. سجلت القيصومة أعلى درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث بلغت درجة الحرارة 49 درجة مئوية، وجاءت الدمام في المركز التاني ب47 درجة مئوية. وسجلت الأحساء 46 درجة والقصيم 45 درجة، فيما سجلت الرياض والمدينة المنورة ووادي الدواسر 44 درجة مئوية. وجاءت الباحة الأقل في درجات الحرارة بتسجيل 30درجة مئوية، وأبها سجلت 32 درجة.

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