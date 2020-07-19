شكرا لمتابعة خبر عن تشييع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله عيد القرشي، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة الرقيب محمد عبدالله الثقفي. نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله عيد القرشي، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة الرقيب محمد عبدالله الثقفي. ويذكر أن الرقيب محمد عبدالله الثقفي استشهد صباح اليوم الأحد أثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة. وكان الحريق قد شب بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠*٥٠ م، حيث أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام.

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